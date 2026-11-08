“Sicurezza e legalitá” – Il SAP presente al confronto istituzionale sui temi della sicurezza

Una delegazione del SAP – Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi ha partecipato, su invito di Fratelli d’Italia, a un importante convegno dedicato ai temi della sicurezza e della legalità.

Un’occasione di confronto e dialogo istituzionale su questioni fondamentali per il nostro territorio e per il futuro della sicurezza dei cittadini.

La presenza del SAP testimonia ancora una volta la volontà di contribuire attivamente al dibattito pubblico, portando all’attenzione delle istituzioni le esigenze delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Per il SAP la sicurezza non ha colori politici: è un valore fondamentale, un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni.

Siamo pronti a confrontarci con tutte le forze politiche e istituzionali che dimostrano attenzione e sensibilità verso il comparto sicurezza, sempre con autonomia, coerenza e spirito costruttivo.

Perché la sicurezza non si proclama: si costruisce con responsabilità, ascolto e fatti concreti.

Un ringraziamento alla Segretaria Cittadina di FDI di San Vito dei Normanni (BR) Rosa GAETA per l’invito ricevuto – al collega ed On. della Repubblica Italiana Giovanni MAIORANO – al coordinatore Provinciale e Presidente Regionale della Commissione Antimafia Luigi CAROLI ed all’On. Europarlamentare Michele PICARO, per l’invito ricevuto e per il dibattito politico affrontato.