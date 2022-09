SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI – APPROVATA MOZIONE DEL M5S

Buone notizie per la sicurezza dei nostri ragazzi che vanno a scuola. È stata infatti approvata all unanimità dal Consiglio Comunale la mozione presentata dal M5S, con la quale si impegna l’Amministrazione a candidare al bando (Ministero dell Interno) “Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”.La partecipazione a questo bando permetterà di partecipare ad attingere ulteriori finanziamenti per cominciare ad affrontare il problema della sicurezza scolastica che puntualmente è motivo di interesse solo quando succedono le tragedie.Il capogruppo Le Grazie sottolinea: <siamo molto soddisfatti per l’approvazione della mozione perché a ricevere beneficio saranno i cittadini, che potranno evitare situazioni come quella della scuola dell’infanzia di Santa Chiara che per assenza di una manutenzione puntuale è diventata inagibile e dovrà essere demolita per la ricostruzione>.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di BrindisiCapogruppo – Paolo Le GrazieConsigliera – Valeria PucaConsigliera – Pierpaolo Strippoli