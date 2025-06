Sicurezza: FI Puglia, bene impegno Piantedosi, continuiamo a potenziare organici forze dell’ordine

“In Puglia la criminalità organizzata continua a colpire con feroce violenza, sia nei centri urbani sia nelle periferie. Secondo l’ultimo “Indice della criminalità” pubblicato dal Sole 24 Ore, tutte le province pugliesi occupano posizioni preoccupanti a livello nazionale. Servono risorse concrete, oltre a quelle già assegnate: più uomini, più mezzi, più presidi permanenti”. Lo ha detto Vito de Palma, capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze alla Camera e segretario della provincia di Taranto, illustrando in Aula un’interrogazione al ministro Piantedosi, firmata da tutti i deputati pugliesi azzurri, sulle iniziative urgenti per la legalità, la sicurezza dei cittadini pugliesi e il potenziamento delle forze dell’ordine. “Forza Italia condivide e sostiene l’azione del Presidente del Consiglio e del governo – ha aggiunto Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e commissario del partito in Puglia, intervenendo in replica – anche per quanto è stato fatto in termini di potenziamento delle forze dell’ordine in Italia. Nella scorsa legge di bilancio abbiamo garantito lo sblocco del turnover con il 100% delle assunzioni rispetto ai pensionamenti: questo significa che per ogni poliziotto che va in pensione, ne viene assunto uno nuovo. Auspico che riusciremo a confermare questa misura anche per il 2026. Noi siamo al governo e non solo dobbiamo impegnarci a risolvere i problemi, ma anche a respingere le critiche di chi – spesso provenienti da settori del centrosinistra e della sinistra – prima attacca poliziotti e carabinieri quando fanno il loro dovere, poi contesta il decreto sicurezza, e infine, con sorprendente ipocrisia, partecipa a manifestazioni di solidarietà quando un carabiniere perde la vita in servizio. I cittadini pugliesi chiedono più sicurezza: c’è bisogno di un potenziamento graduale e costante degli organici delle forze dell’ordine, in una terra meravigliosa come la Puglia, ricca di turismo e sempre più attrattiva per le imprese che scelgono di investirvi. Noi intendiamo salvaguardare tutto questo, e sappiamo che il ministro Piantedosi, si sta impegnando in questa direzione. È giusto riconoscerlo, ma senza mai abbassare la guardia nei confronti della criminalità e della mafia. Il modo migliore per contrastare questi fenomeni è far sentire concretamente la presenza dello Stato. Continui così e ci faccia sapere presto se la Puglia potrà contare su ulteriori sostegni da parte del governo, sia per la tutela della sicurezza dei cittadini, sia per il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine”, ha concluso.