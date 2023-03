SICUREZZA- FRATELLI D’ITALIA INCONTRA IL PREFETTO

Saluto istituzionale e di benvenuto questa mattina dei vertici provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia nei confronti del Prefetto di Brindisi, Michela La Iacona. E’ stata l’occasione per rappresentare al Prefetto la massima attenzione verso la sicurezza, soprattutto in vista della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e alla luce do qualche recente episodio avvenuto nei pressi della sede del circolo del partito. Hanno partecipato all’incontro il consigliere regionale Luigi Caroli, il capogruppo provinciale e comunale Massimiliano Oggiano e il commissario cittadino Cesare Mevoli.