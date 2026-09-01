Sicurezza, Futuro Nazionale incontra il Prefetto di Brindisi: “Massima attenzione alla zona della stazione e alle periferie”

Si è tenuto nella giornata odierna l’incontro tra il gruppo consiliare di Futuro Nazionale, composto dai consiglieri Nicola Di Donna, Cesare Mevoli e Luca Tondi, e il Prefetto di Brindisi, Sua Eccellenza il dott. Guido Aprea, per un confronto sui recenti episodi di cronaca che hanno interessato la città e, in particolare, sulla sicurezza nelle aree maggiormente sensibili.

L’incontro è stato richiesto dai consiglieri a seguito del grave episodio che ha coinvolto una donna, vittima di un tentativo di rapina e di palpeggiamenti, situazione che, grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, non è ulteriormente degenerata.

Nel corso del confronto, il Prefetto ha rassicurato i rappresentanti di Futuro Nazionale, sottolineando come, pur trattandosi di fenomeni sporadici, gli stessi meritino la massima attenzione da parte delle istituzioni. In particolare, è stata ribadita la costante presenza delle Forze dell’Ordine nella zona della stazione, considerata un’area sulla quale viene mantenuto un presidio continuo.

È stato inoltre evidenziato come sia previsto un incremento del pattugliamento interforze, con l’obiettivo di garantire una presenza ancora più capillare dello Stato sul territorio e di rafforzare la sicurezza anche nei quartieri periferici della città.

“Abbiamo apprezzato molto la disponibilità e l’attenzione dimostrate dal Prefetto – dichiarano i consiglieri Nicola Di Donna, Cesare Mevoli e Luca Tondi – e siamo soddisfatti delle rassicurazioni ricevute. La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità costante e riteniamo fondamentale che nelle zone più sensibili, così come nelle periferie, la presenza dello Stato sia visibile, concreta e percepita dalla comunità”.

I consiglieri di Futuro Nazionale hanno quindi espresso il proprio ringraziamento al Prefetto, chiedendogli di estendere la gratitudine del gruppo consiliare a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, che quotidianamente e incessantemente operano al servizio della collettività.

“A loro – concludono Di Donna, Mevoli e Tondi – va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili, per garantire sicurezza, tranquillità e legalità alla città di Brindisi. Il tempestivo intervento nell’episodio che ha coinvolto la donna dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale poter contare sulla professionalità e sulla presenza delle nostre Forze dell’Ordine”.