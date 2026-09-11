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Sicurezza – Futuro Nazionale – Oggi presidio presso il piazzale della Stazione Ferroviaria: “Staremo al fianco dei cittadini e delle Istituzioni per garantire sicurezza”

Nel pomeriggio odierno il gruppo consiliare ed i dirigenti di Futuro Nazionale daranno vita ad un presidio nel piazzale della Stazione Ferroviaria di Brindisi. L’iniziativa fa seguito all’incontro che i consiglieri comunali Di Donna, Mevoli e Tondi hanno avuto con il Prefetto di Brindisi all’indomani dell’ennesimo episodio di violenza e molestie verificatosi a Brindisi ad opera di extracomunitari. Piazza Crispi non è stata una scelta casuale, visto che proprio nei pressi della Stazione di sono verificati numerosi episodi criminali che hanno visto coinvolti immigrati presenti in numero intollerabile nella città di Brindisi.
Il presidio sarà realizzato dalle ore 18 alle ore 20.

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