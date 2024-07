Sicurezza – Il Capo della Polizia ha ricevuto le organizzazioni sindacali

Ecco la nota di Francesco Pulli, dirigente nazionale del SAP:

Come promesso il Capo della Polizia nella giornata odierna ha ricevuto a Brindisi le organizzazioni sindacali .

Ad apertura dei lavori il Capo della Polizia ha ringraziato tutti per l’ottimo lavoro svolto durante le fasi del G7.

In occasione del comitato provinciale per l’ordine della sicurezza pubblica riunitosi a seguito dell’evento criminoso avvenuto nei giorni scorsi in località Torchiarolo, il Capo ha parlato della possibilità di aprire un altro presidio di polizia nella provincia di Brindisi. L’intervento del SAP che ha definito tutti i poliziotti e le altre forze di polizia che hanno partecipato al G7 degli eroi, ha rimarcato la mancanza di risorse umane, conseguenza delle politiche negative attuate dai governi precedenti sulla sicurezza.

Mancanza del turn-over Chiusura delle scuole di formazione per gli agenti della polizia di Stato, tagli ai mezzi e strutture , alle pulizie degli uffici etc

Fortunatamente si segnala una controtendenza di questo governo con un maggiore investimento sulla sicurezza e lo dimostrano i vari concorsi che sono in itinere per poter sopperire ai pensionamenti e rispondere alla forte richiesta di sicurezza dei cittadini. Il Sap Si augura che le istituzioni concretizzino la realizzazione del nuovo commissariato nella località di San Pietro Vernotico, territorio di confine con la provincia leccese, scoperto da presidi di polizia.

Abbiamo, inoltre, segnalato la cronica carenza di personale nella Polizia Postale, Stradale, Frontiera e Ferroviaria.

Abbiamo ringraziato il Capo della Polizia per la sua presenza sul territorio e per la sua continua vicinanza, soprattutto nei momenti di maggiore criticità a sostegno dei suoi uomini.

Dirigente nazionale Sap

Francesco Pulli