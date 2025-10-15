Sicurezza nella viabilità lungo arterie cittadine dissestate, fino alla manutenzione straordinaria limite di velocità a 30 Km/h e cartellonistica che indica la “Strada dissestata”

Dando seguito a precedente ordinanza dirigenziale del Settore Lavori pubblici e Mobilità urbana, con la quale si istituiva il limite di velocità consentito di 30 Km/h, l’installazione di cartellonistica stradale di sicurezza “Strada Dissestata” e il restringimento delle carreggiate con “delineatori stradali”, in previsione della stagione invernale quando le condizioni meteorologiche renderanno ancora più problematiche la situazione di strade che hanno bisogno di manutenzione straordinaria, nella giornata di ieri, martedì 14 ottobre 2025, con nuova ordinanza dirigenziale del medesimo Settore si è ordinata l’istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h e l’installazione di segnaletica orizzontale (delineatori stradali) e verticale indicante “Strada Dissestata” in Viale Ligabue, Via Leonardo da Vinci, Viale Caravaggio, Viale Palmiro Togliatti.

È stato quindi ordinato ad una ditta di realizzare l’impianto di segnaletica che dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada e mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità. L’ordinanza siglata ieri entrerà “in vigore il giorno della posa in opera della relativa segnaletica” e che la stessa “sarà rimossa solo dopo l’esecuzione delle attività di manutenzione dei tratti stradali” sopra indicati.