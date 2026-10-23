Sicurezza nelle scuole, finanziati 10 interventi con 1,65 milioni di euro dal Pnrr

Dieci interventi sul patrimonio scolastico cittadino, per un importo complessivo di 1.648.360 euro, destinati all’adeguamento antincendio e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. È questo il risultato della rimodulazione dei nuovi finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che consentirà di intervenire su dieci plessi scolastici del Comune di Brindisi.

Un investimento importante che mette al centro la sicurezza degli ambienti in cui ogni giorno studiano e crescono bambini e ragazzi e lavorano docenti e personale scolastico.

«La sicurezza delle scuole è una priorità che non può essere rinviata. Con queste risorse abbiamo la possibilità di programmare interventi concreti su dieci edifici scolastici della nostra città, dando risposte a esigenze reali e contribuendo a migliorare le condizioni in cui si svolgono le attività didattiche – ha dichiarato il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna -. Amministrare significa anche saper intercettare le opportunità di finanziamento, trasformarle in progetti e lavorare affinché le risorse si traducano in opere utili per la comunità. I finanziamenti ottenuti attraverso la rimodulazione del PNRR rappresentano un’occasione importante per proseguire nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino».

I dieci interventi finanziati

Le risorse saranno destinate ai seguenti interventi:

● Scuola dell’infanzia e primaria di via Austria: 191.600 euro.

● Scuola dell’infanzia Piaget: 68.260 euro.

● Scuola primaria e dell’infanzia G. Rodari: 124.500 euro.

● Scuola secondaria di primo grado Giulio Cesare, via Tirolo: 287.000 euro.

● Scuola primaria Collodi, via Mecenate: 200.000 euro.

● Scuola primaria Calò, via Primo Longobardo: 130.000 euro.

● Scuola primaria Perasso, corso Roma: 127.000 euro.

● Scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: 198.000 euro.

● Scuola primaria San Giovanni Bosco, via Cicerone: 128.000 euro.

● Scuola primaria e dell’infanzia San Lorenzo: 194.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza.

«Dieci cantieri da programmare e un obiettivo comune: rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri e adeguati alle esigenze della comunità – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo -. Non parliamo soltanto di finanziamenti, ma di un investimento che riguarda direttamente la vita quotidiana delle famiglie brindisine. Ogni intervento sulla sicurezza scolastica è un passo importante per tutelare gli studenti e garantire ambienti più adeguati alla formazione delle nuove generazioni. Il nostro impegno – ha proseguito – è fare in modo che queste risorse si traducano in interventi effettivi, attraverso la progettazione, le procedure necessarie e la realizzazione delle opere. La sicurezza delle scuole è una responsabilità verso la città – ha concluso Elmo -. Brindisi investe sul proprio patrimonio scolastico e sul futuro dei suoi ragazzi».