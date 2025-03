Sigfrido Ranucci a Brindisi: il giornalismo d’inchiesta tra scelte e verità

Giovedì 27 marzo alle 17:30 al Teatro Impero di Brindisi si terrà la presentazione del libro “La Scelta” di Sigfrido Ranucci, un appuntamento promosso dalla Scuola di formazione “Antonino Caponnetto” e da “Idrusa Libreria”. A introdurre l’incontro sarà la professoressa Raffaella Argentieri, vicepresidente nazionale della Scuola di formazione “Antonino Caponnetto”. Con l’autore dialogheranno l’avvocato Roberto Fusco, consigliere comunale di Brindisi e membro della Commissione beni confiscati alla mafia, e il professor Nicola Grasso, docente di Diritto costituzionale all’Università del Salento. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sigfrido Ranucci è un giornalista che ha fatto della ricerca della verità una missione quotidiana. A capo dell’équipe di Report, ogni giorno seleziona fonti, ricostruisce dinamiche, interroga testimoni per portare alla luce notizie che altrimenti rimarrebbero nell’ombra. “La Scelta”, pubblicato da Bompiani, è il racconto di un percorso professionale e personale segnato da inchieste che hanno inciso sulla realtà. Nel libro, Ranucci ripercorre il dietro le quinte di alcune delle sue indagini più significative e restituisce il senso di un mestiere che non si esaurisce nella cronaca, ma implica scelte determinanti, spesso irreversibili. Al centro della narrazione ci sono anche figure chiave della sua formazione, come il padre, atleta e finanziere dal forte carisma, e Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24, che gli ha trasmesso il rigore e la determinazione necessari per portare fino in fondo ogni battaglia giornalistica.

La presentazione del libro sarà un’occasione per entrare nel metodo e nelle motivazioni di un giornalismo che non si limita a raccontare i fatti ma incide sulla loro evoluzione. Durante l’incontro, saranno approfondite le dinamiche e le difficoltà di un mestiere che spesso si scontra con il potere, i condizionamenti economici e i rischi personali. Un racconto che è testimonianza ma anche un manifesto di indipendenza e impegno civile. Nel libro, Ranucci narra le sue esperienze sul campo svelando il complesso meccanismo che regola l’informazione in Italia e nel mondo. Dalle pressioni esercitate da gruppi di potere alle minacce ricevute per inchieste che hanno scoperchiato scandali finanziari, legami tra criminalità organizzata e politica, traffici illeciti e corruzione sistemica. Il giornalismo d’inchiesta, in questo senso, si rivela una professione che impone rigore e responsabilità, una sfida continua per chi sceglie di non farsi condizionare e di mantenere fede a un principio fondamentale: informare senza compromessi.

Ne “La Scelta” emergono anche le vicende più personali, quei momenti in cui il mestiere del giornalista si intreccia con la vita privata, con riflessioni sulla paura, la solitudine e il peso delle responsabilità. Ranucci racconta di come alcune delle sue inchieste abbiano avuto ripercussioni non solo sulla società, ma anche sul suo quotidiano, sulla sua sicurezza e sulle relazioni personali. Un quadro che restituisce l’immagine di un giornalista consapevole della delicatezza del suo ruolo e dell’impatto che ogni parola può avere sulla collettività. La presentazione offrirà uno spazio di confronto su temi cruciali del giornalismo contemporaneo: la libertà di stampa, la crisi dell’informazione indipendente, l’influenza dei social media nel modellare l’opinione pubblica e la responsabilità degli organi d’informazione nell’epoca della disinformazione e delle fake news.

Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per il firmacopie, un momento in cui il pubblico potrà interagire direttamente con lui e approfondire ulteriormente i temi trattati nel libro. Un incontro che si trasforma in un’opportunità per comprendere da vicino le sfide e le responsabilità del giornalismo d’inchiesta.