Siglata un’importante convenzione per le guardie ecologiche volontarie per la tutela dell’ambiente

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un importante incontro per siglare la convenzione che consentirà agli altri Enti di adoperare le guardie ecologiche volontarie (GEV) per la tutela dell’ambiente. La convenzione è stata sottoscritta dal Consorzio di Torre Guaceto e i Comuni di Brindisi e Francavilla Fontana. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono cittadini che dedicano il loro tempo alla tutela dell’ambiente, operando come guardie giurate volontarie per vigilare e accertare violazioni ambientali. Uomini e donne che amano la natura e che hanno come obiettivo quello di educare al rispetto del patrimonio naturale e paesistico. Durante il loro servizio, sono Pubblici ufficiali con funzioni di Polizia amministrativa. Il servizio volontario di vigilanza ecologica si svolge in forma personale e gratuita e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro. Vengono nominati dal Presidente della Provincia, dopo avere frequentato un corso di formazione riconosciuto dalla propria regione e superato un esame finale, e collaborano con Enti pubblici. Anna Consales