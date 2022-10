SIGLATO  “ATTO di INDIRIZZO”, PER GARANTIRE I DIRITTI, LA SALUTE E SICUREZZA, E  LA CULTURA DELLA LEGALITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO

SICLATO “ATTO di INDIRIZZO”, PER GARANTIRE I DIRITTI, LA SALUTE E SICUREZZA, E LA CULTURA DELLA LEGALITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO

E’ stato sottoscritto, nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale sulla Cooperazione, “L’Atto di Indirizzo” tra l’Ispettorato Territoriale di Brindisi, INPS, INAIL, CGIL, CISL, UIL, LEGACOOP, CONFCOPERATIVE, AGCI, in “Materia di Tutela delle Condizioni di Lavoro negli Appalti” delle Pubbliche Amministrazioni e dei Soggetti Privati.

L’importanza dell’Atto è per l’attuazione di una efficace azione di contrasto alle “Cooperative spurie”, ai contratti “pirata” che riducono i minimi tabellari e i diritti normativi, sfociando così nella “concorrenza sleale” a danno delle cooperative sane e dei lavoratori.

Tra tanti temi trattati sinteticamente rileviamo:

Promuovere la cultura della legalità , salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

della , e sui luoghi di lavoro; Favorire la predisposizione degli schemi di capitolato tesi a valorizzare criteri di selezione degli appaltatori;

Attuazione di politiche attive e contrastare le logiche al “massimo ribasso ” a favore dell’aggiudicazione degli appalti, l’offerta economicamente più vantaggiosa , in alternativa al minor prezzo;

” , in alternativa al minor prezzo; Favorire la certificazione dei contratti di appalto presso le commissioni di certificazione per un controllo preventivo sulla genuinità dell’appalto.

Scopo dell’Atto è anche promuovere la qualità del lavoro, la prevenzione, i diritti dei lavoratori, con l’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. e dalle Associazioni del Movimento Cooperativo più rappresentativo sul piano nazionale

L’obiettivo fondamentale, è stato è stato anche di garantire la continuità occupazione, con l’applicazione della Clausola Sociale, i limiti del subappalto e il riconoscimento dello stesso trattamento salariale e le misure di sicurezza per il lavoratori delle imprese appaltanti.

L’Atto di indirizzo sarà oggetto di promozione per la diffusione, la sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche e private ed anche documento utile per un lavoro sinergico anche con la Prefettura in relazioni anche ai Protocolli già sottoscritti sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Protocolli di adesione per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale e Anticorruzione.

Esprimiamo notevole soddisfazione per il risultato raggiunto che ha visto tutti i soggetti firmatari impegnati per il buon fine dello stesso, un ringraziamento particolare ai Dirigenti e funzionari dell’Ispettorato di Brindisi per il buon lavoro fatto e che, ora, occorre mettere in pratica affinchè i progetti vadano a compimento per il bene sociale ed economico della città.

Dip. Mercato del Lavoro CGIL Il Segr. Gen.le Provinciale CGIL BRINDISI

Marilina Nocco Antonio Macchia