Significativa sinergia tra l’ Associazione Gulliver 180 Brindisi e la Cooperativa Sociale Eridano .

Lo scorso 28 maggio la nostra associazione Gulliver 180 aveva organizzato, presso “Movimenti Laboratorio Urbano Cooperativa Sociale Eridano” al quartiere S.Elia a Brindisi, un evento sui 100 anni di Franco Basaglia, un nostro continuo punto di riferimento, il “pioniere” della Riforma psichiatrica e della legge 180 in Italia.

La scelta di organizzare questo evento in una delle sedi di Eridano non è stata casuale, ma legata ad una grande e significativa sinergia in corso tra due realtà da sempre impegnate sul territorio a favore di chi soffre.

C’è ancora molto da fare, pensare, progettare, per garantire una vita migliore, più dignitosa, “vera”, ai diversamente abili, a chi soffre di problematiche e patologie mentali,alle stesse famiglie che vanno supportate, sostenute, nonostante la miriade di problemi, emergenze,che, tra l’altro,continuano ad interessare i centri di salute mentale .

E Gulliver 180 vuole farlo anche con la cooperativa Eridano, il suo Presidente Francesco Parisi e i suoi validi collaboratori, il nostro Presidente Pino Montanaro , i nostri associati e componenti del consiglio direttivo, il dott. Franco Colizzi.

Ospiti nel “Laboratorio sociale” in Via Felice Carena al quartiere Sant’Elia a Brindisi, che,grazie anche al nostro umile contributo, diventerà sempre più centro di aggregazione sociale, progettuale, comunitario, con il “ senso del volontariato e della solidarietà”.