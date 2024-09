Silent book party all’Accademia degli Erranti

Lettura di un libro su una terrazza confortevole, in silenzio e senza disturbi provenienti da messaggi sui cellulari. Ovvero Silent book readinh, bella e stimolante iniziativa dell’Accademia degli Erranti presso le ex Scuole Pie, a Brindisi. Le letture sono su libri portatori da casa dall’utente o scelti da quelli in dotazione alla struttura e dall’associazione Brindisi e le antiche strade.