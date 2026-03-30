Silenzio, si fa festa! Iniziativa sotto i portici di via Rubini

Brindisi si prepara al suo primo Silent Party

Un’esperienza unica e coinvolgente sta per arrivare in città: venerdì 3 aprile 2026 Brindisi ospiterà il suo primo Silent Party, un evento innovativo che promette di rivoluzionare il modo di vivere la musica e la nightlife. Teatro della manifestazione saranno i “Portici di via Rubini”, grazie alla preziosa collaborazione di Barrique, Typico moka&more e Materia.

Il format, già amatissimo nelle principali città europee, prevede la creazione di una vera e propria discoteca “silenziosa” in pieno centro, senza alcuna diffusione sonora tradizionale: i partecipanti indosseranno cuffie wireless distribuite gratuitamente, attraverso cui potranno ascoltare la musica proposta dai djs. Un’esperienza immersiva, personalizzata e sorprendente, che unisce tecnologia e intrattenimento.

Il Silent Party non è solo una festa, ma un nuovo modo di socializzare: chi osserva dall’esterno vedrà persone ballare in apparente silenzio, mentre all’interno delle cuffie si accenderà un vero e proprio universo sonoro fatto di musica, energia e condivisione.

L’evento rappresenta una novità assoluta per il territorio brindisino e punta ad attrarre giovani, appassionati di musica e curiosi, offrendo una serata fuori dagli schemi, sostenibile anche dal punto di vista acustico e rispettosa degli spazi urbani.

In consolle si alterneranno i djs Gianluca Quarta (promotore dell’evento) e Angelo Bataccia, che spazieranno tra diversi generi musicali, per soddisfare ogni gusto e creare un’atmosfera dinamica e inclusiva.

Un’occasione imperdibile per vivere Brindisi in modo diverso, tra innovazione, musica e divertimento, ma anche un segnale concreto di distensione nel delicato equilibrio tra residenti e gestori dei locali notturni. Vi aspettiamo!

Per prenotazioni tavoli:

Barrique: via Rubini, 7 Tel 3408034639 barriquebrindisi@gmail.com

Typico: via Rubini, 11 Tel 3770897294 typicobrindisi@gmail.com

Materia: via Rubini, 13 Tel 3403934966 materia.brindisi@gmail.com