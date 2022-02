SILVESTRO (BBC): IL NUOVO VOLTO DELLA COSTA CON IL CIS

Ancora, dopo tre anni in questa mia esperienza da consigliera, rimango basita di fronte ad alcune esternazioni distorte di alcuni consiglieri . Forse bisogna essere più chiari e, per questo, faccio un breve resoconto dei progetti che si vogliono presentare per il CIS. L’idea è di mettere in sicurezza la costa, di utilizzare tutti i manufatti già presenti e, se proprio si vogliono incrementare le strutture ricettive, si possono costruire fabbricati leggeri, così come previsti dalla legge. L’obiettivo è di poter rendere fruibile la costa per render Brindisi una città turistica, non solo per le potenzialità marine ,ma anche culturali . Non abbiamo certo come modello Gallipoli o Porto Cesario, dove il livello antropico rende i luoghi invivibili. Noi siamo convinti che un turismo sostenibile e differente possa essere la giusta soluzione. L’incontro di giovedì tra i capigruppo ed il sindaco era proprio per aggiornamenti sul CIS e sui fondi del PNRR.

Il sindaco ha comunicato che saranno presentate tre schede per il CIS e l’idea è di puntare sulla riqualificazione della costa senza dimenticare l’attrattività turistica e culturale.

Il primo intervento riguarda la costa nord, da Cala Materdomini ad Apani e sarà presentato il progetto dell’ing. Tomasicchio, per contrastare l’erosione della costa. Importante sarà non trascurare la viabilità e quindi arretrare l’attuale litoranea di 300m e utilizzare quella attuale come tragitto lento. Ovviamente sono previsti parcheggi in prossimità dei lidi e la rivalutazione di aree per attrattive turistiche. Nella zona acque Chiare il Comune ha acquisito l’albergo con 520 stanze e 50 grandi ville con tanti altre strutture come ristorante, piscina ecc..

La costa sud, le Saline di punta della contessa, sito d’interesse comunitario, legato a tanti vincoli e situato tra due poli industriali, sarà oggetto di interventi naturalistici.

Il secondo intervento riguarda la ristrutturazione del collegio Tommaseo con finalità da definire. Si sta anche partecipando ad un bando specifico per il parco del Tommaseo e si sta progettando di investire altri finanziamenti del PNRR sull’ex edificio della forestale per trasformarlo in sede di ricerca di Biologia Marina. C’è già un accordo tra il comune di Brindisi, l’Università del Salento e la stazione zoologica Anton Dohr, centro di ricerca.

Una terza scheda riguarderà il recupero delle costruzioni abbandonate dai militari sull’isola di Sant’Andrea che costituiscono una volumetria importante e che potranno essere trasformate in strutture ricettive per il turismo senza ulteriore consumo di suolo pubblico. Tutti questi interventi potrebbero richiedere una somma pari a circa 120-130 milioni di euro .

Speriamo che il governo possa finanziare i nostri progetti con il CIS perché potremmo veramente cambiare il volto della nostra costa.

Ovviamente si sta partecipando anche a tantissimi bandi che potrebbero cambiare il volto di un’intera città.

Spero di aver fatto chiarezza sui veri intendimenti di quest’amministrazione perché spesso veicolano notizie non veritiere e fantasiose.

Consigliera Brindisi Bene Comune Belinda Silvestro