

Presso il Museo Ribezzo di Brindisi, Simonetta Corrado ha presentato il suo nuovo libro “Il sale nel caffè”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Il “Curro” APS, e con la Rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi:”Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’Altro da sé”. “Il Curro” è un’Associazione che, da anni ormai, promuove la cultura in tutte le sue espressioni ed è riconosciuto l’impegno con cui il Presidente Umberto De Vitti e la Vicepresidente Stefania Guadalupi si adoperano per la città con attività interessanti e coinvolgenti. Ha dialogato con l’autrice la giornalista Anna Consales. Simonetta Corrado è una scrittrice vivace, appassionata, che riesce a coinvolgere il lettore, già dalle prime pagine dei suoi libri, con una scrittura avvincente e i suoi personaggi che restano ben impressi nella mente. Dopo “Donne Private”, tradotto anche in inglese, “Presente” e “Il Signor B”, ecco il suo nuovo libro “Il sale nel caffè”, una raccolta di nove racconti maleducati. Già il titolo incuriosisce e fa riflettere. Simonetta ha raccontato come nasce una storia, cosa si nasconde dietro le sue pagine e quali emozioni spera di lasciare ai suoi lettori. Le sue storie sono capaci di fare riflettere, emozionare e aprire nuove prospettive. Un libro intenso, racconti che attraversano amori, assenze, famiglia e tanto altro, con l’autrice che non giudica, piuttosto osserva. Al termine della chiacchierata, al pubblico è stato proposto di partecipare a un Karaoke letterario, con frasi estratte dai nove racconti, con l’obiettivo di calare tutti nei mondi descritti. Un appuntamento molto interessante e intrigante. Un libro sicuramente da leggere, un’autrice che conferma la sua autenticità.