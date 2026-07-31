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Simonetta Corrado ha presentato il suo nuovo libro “Il sale nel caffè”


Presso il Museo Ribezzo di Brindisi, Simonetta Corrado ha presentato il suo nuovo libro “Il sale nel caffè”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Il “Curro” APS, e con la Rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi:”Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’Autore con l’Altro da sé”. “Il Curro” è un’Associazione che, da anni ormai, promuove la cultura in tutte le sue espressioni ed è riconosciuto l’impegno con cui il Presidente Umberto De Vitti e la Vicepresidente Stefania Guadalupi si adoperano per la città con attività interessanti e coinvolgenti. Ha dialogato con l’autrice la giornalista Anna Consales. Simonetta Corrado è una scrittrice vivace, appassionata, che riesce a coinvolgere il lettore, già dalle prime pagine dei suoi libri, con una scrittura avvincente e i suoi personaggi che restano ben impressi nella mente. Dopo “Donne Private”, tradotto anche in inglese, “Presente” e “Il Signor B”, ecco il suo nuovo libro “Il sale nel caffè”, una raccolta di nove racconti maleducati. Già il titolo incuriosisce e fa riflettere. Simonetta ha raccontato come nasce una storia, cosa si nasconde dietro le sue pagine e quali emozioni spera di lasciare ai suoi lettori. Le sue storie sono capaci di fare riflettere, emozionare e aprire nuove prospettive. Un libro intenso, racconti che attraversano amori, assenze, famiglia e tanto altro, con l’autrice che non giudica, piuttosto osserva. Al termine della chiacchierata, al pubblico è stato proposto di partecipare a un Karaoke letterario, con frasi estratte dai nove racconti, con l’obiettivo di calare tutti nei mondi descritti. Un appuntamento molto interessante e intrigante. Un libro sicuramente da leggere, un’autrice che conferma la sua autenticità.

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