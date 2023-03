SINDACATI AUTONOMI RICEVUTI DAL PREFETTO

Ieri le Segreterie Territoriali delle Confederazioni dei Sindacati

Autonomi, sono state ricevute da sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi la Dottoressa Michela

Savina La Iacona.

I segretari provinciali in primis, hanno espresso il benvenuto dei moltissimi lavoratori, pensionati, cittadini che rappresentano e hanno portato il loro personale saluto e

ringraziamento per la disponibilià dimostrata. Nel corso dell’incontro i segretari hanno esposto alla massima autorità del governo in città, le

proprie coscenze e competenze, si sono affrontati i temi che riguardano da vicino il nostro

territori; la grave crisi sociale, occupazionali ed economico in cui versa il nostro territorio, oltre che i temi che riguardano la transizione energetica e digitale, Pnrr, e le politiche per il sud. Ma hanno anche evideniato quali sono i punti di forza e potezialità che può esprimere la

nostra terra, sul solco delle diverse vocazioni ( Industria, Agricoltura, attività portuali e

importanti infrastrutture come ad esempio l’aeroporto del Grande salento) che ha il territorio, oltre che la presenza di grandi Player Nazionale e Internazionali, di un sistema di piccole e

medie imprese. Abbiamo evidenziato che la situazione Politica locale spesso si è caratterizzata per la

confusione e superficialità, ma anche da un fare troppo ideologico, in alcune cicostanze quasi

ostile nei confronti di possibili investitori industriali, turistici e commerciali, che intendono

insediarsi in questo territorio. È stato chiesto ha sua Eccelenza, qualora lo ritenesse opportuno, la possibilità di riattivare il

tavolo avviato l’anno scorso con sua Eccellenza Dottoressa Bellantoni, che portò al tavolo

Istituzionale anche il Vice Ministro Pichetto Fratin, per porre all’attenzione del Governo

Centrale specifiche richieste di investimento da parte di gruppi importanti come Leonardo, Eni, Enel e altro ancora. Dopo aver ascoltato con grande attenzione, ha preso atto di quanto evidenziato

riservandosi una risposta dopo aver meglio approfondito l’argomento. Auspichiamo che nelle prossime settimanre tutte le parti sociali, istituzionali, politiche e

datoriali possano riprendere quel percorso virtuoso già intrapreso. Pagliara Massimo – Sciurti Davide – Saponaro Ercole – Flores Damiano –

CISAL CONFSAL CONFINTESA UGL