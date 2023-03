SINDACATO BALNEARI – AFFRONTARE LA QUESTIONE BALNEARE SENZA STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE

Dall’assemblea regionale dei balneari pugliesi che si è svolta a Bari un appello a tutte le Istituzioni,

nazionali, regionali e locali affinché si affronti la questione balneare con serietà e senso di responsabilità.

La questione è irrisolta da 13 anni durante i quali i 7 governi nelle 4 legislature hanno prorogato le

concessioni con l’impegno alla riforma della materia sempre differita.

Chiesto un impegno corale delle Istituzioni per salvaguardare un settore di successo del Paese e metterlo

nelle condizioni per una sua ulteriore crescita.

La Puglia è un esempio paradigmatico di come la balneazione sia stata e sia la leva di crescita economica e

sociale di intere comunità.

Senza la balneazione il Gargano e il Salento sarebbero ancora fra i territori più arretrati del Paese.

La Puglia è anche la regione dove sia possibile una crescita ulteriore di questo fenomeno stante l’ampia

disponibilità di costa su cui possono essere realizzate altre imprese.

Serve una riforma organica nazionale che coniughi concorrenza e tutela dei diritti dei concessionari

attualmente operanti: dal diritto al lavoro alla proprietà aziendale.

Necessaria una modifica della governance istituzionale che elimini la scissione fra lo Stato centrale che

incassa i canoni e le Regioni e Comuni che hanno l’onere di esercitare le funzioni.

Indispensabile aggiornare gli strumenti di pianificazione regionali della costa per una crescita ecosostenibile

e socialmente orientata.

Sono intervenuti con il Presidente nazionale del Sib Confcommercio Antonio Capacchione, il Direttore

marittimo di Puglia e Basilicata Jonica Contrammiraglio Vincenzo Leone, l’assessore regionale al demanio

Raffaele Piemontese, il senatore Roberto Marti, i deputati DI Mattina e Depalma e numerosi sindaci e

amministratori locali.

Bari, 24 marzo 2023

Il Presidente Nazionale

Antonio Capacchione