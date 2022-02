SINDACI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI UNITI PER LA PACE

“Siamo vicini al popolo ucraino”

“Noi siamo Ucraini.

Siamo il bambino oncologico nell’ospedale colpito dalle bombe russe.

Siamo le mamme ed i papà in colonna per scappare dall’inferno della guerra.

Siamo i giovani strappati alla famiglia e al futuro e mandati al fronte.

Siamo spaventati dalle esplosioni e dai sibili dei missili.

Siamo atterriti dai cingolati per le strade.

Siamo tutti sulle barricate a Kiev contro l’invasore.

Non c’è guerra che abbia una ragione, non ci sono invasioni giustificate, non ci sono confini violabili con la forza.

Tutta la comunità brindisina esprime la più forte condanna per questa guerra che mette in pericolo la libertà di tutti. La storia sembra non abbia insegnato nulla agli accecati da manie di grandezza e a chi di noi lascia covare senza coraggio personalismi ed ideologismi, per compromessi capitalistici, per diplomazie senza principi e senza valori.

La pace è l’unico presidio per un futuro di libertà dei popoli.

I sindaci dei comuni della provincia di Brindisi, in modo unitario, si dichiarano disponibili ad ogni sostegno che possa essere richiesto ed organizzato volontaristicamente, pronti ad attivare ogni canale per testimoniare la vicinanza al popolo ucraino”.

I sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi