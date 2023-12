SINDACO CONTRO VICE SINDACO. FDI DISERTA IL CONSIGLIO!

Colpo di scena stamattina in Consiglio Comunale a Brindisi. Così come si vociferava da qualche ora, il gruppo di Fratelli d’Italia non si è presentato stamattina in aula ed il numero legale è stato garantito dal consigliere di opposizione Rino Giannace. L’unico consigliere di FDI che è rimasto al suo posto è stato Roberto Quarta, ma è nota la sua posizione di contrasto con il resto del gruppo.

Tra i banchi della Giunta, tra l’altro, si è notata l’assenza del vice sindaco Massimiliano Oggiano, a conferma del fatto che sarebbe proprio lui alla guida della fronda nei confronti del primo cittadino. Al momento nessuna spiegazione ufficiale. C’è chi attribuisce il tutto al mancato sostegno degli altri consiglieri di maggioranza al candidato di FDI in consiglio provinciale Mario Borromeo, ma sono in molti ad attribuire le ragioni del dissenso su Edison e sul futuro della Brindisi Multiservizi.

Nel suo intervento il sindaco Pino Marchionna ha fatto chiaramente intendere che non resterà un minuto in più al suo posto in presenza di posizioni di rottura della maggioranza anche su scelte importanti come quella dell’approvazione del bilancio preventivo.