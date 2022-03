SINDACO E BBC DA OGGI ADERISCONO A “EUROPA VERDE”

Sancito questa sera, a Palazzo Nervegna, l’ingresso di Brindisi Bene Comune, il movimento del sindaco Riccardo Rossi, nel partito Europa Verde che ha nel ben noto Angelo Bonelli uno tra i portavoce più importanti del gruppo ecologista. Il motivo principale di questo nuovo percorso del gruppo del primo cittadino risiede nella transizione ecologica e nel favorire la produzione di energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili e non più fossili, causa, come ripetuto in conferenza, dei disastri derivanti dai cambiamenti climatici e da inquinamenti da gas o carbone. “E’ questo – ha detto il sindaco Rossi – un passaggio naturale per BBC, a conclusione di un percorso avviato a Brindisi da circa 20 anni. Ci poniamo come forza di governo, sia a livello locale che nazionale, e auspichiamo di crescere non solo con le forze civiche ma anche altri gruppi che abbiano la nostra stessa sensibilità su queste tematiche”. Sono intervenuti i massimi esponenti di Europa Verde, gruppo che di recente ha ricevuto apprezzamenti anche dal segretario nazionale del PD, Enrico Letta.