“Sinfonie di crescita: ritmi e direzioni del neurosviluppo”, evento inaugurale del Piano di Formazione per l’Integrazione degli Studenti con Disabilità



Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi si è tenuto l’evento inaugurale del Piano di Formazione 2025-2026 per l’Integrazione degli Studenti con Disabilità:”Sinfonie di crescita: ritmi e direzioni del neurosviluppo”, rivolto agli operatori impegnati nei servizi di integrazione scolastica. Sono stati previsti nove incontri tematici che si terranno da febbraio a maggio 2026. L’obiettivo del Piano di Formazione è quello di rafforzare le competenze educative, relazionali e specialistiche a supporto dei processi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Per quanto riguarda i disturbi del neurosviluppo, sono stati inseriti: la disabilità intellettiva, i disturbi della comunicazione, il disturbo dello spettro autistico, il disturbo da deficit di attenzione o iperattività, il disturbo specifico dell’apprendimento e i disturbi del movimento. I disturbi del neurosviluppo sono causati da una complessa integrazione di fattori genetici, ambientali, prenatali e perinatali che alterano il normale sviluppo del sistema nervoso e si manifestano nelle prime fasi dello sviluppo. Ha relazionato sull’argomento il dott. Antonio Leo, neuropsichiatria infantile e direttore sanitario dell’Istituto Santa Chiara, esperto in neurosviluppo e percorsi inclusivi. Una sala gremita di gente ha seguito con attenzione i vari interventi. Anna Consales