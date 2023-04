SINISTRA, EUROPA VERDE E BBC – ECCO IL COMITATO ELETTORALE

Inaugurazione questa sera su corso Garibaldi del comitato elettorale del candidato sindaco Riccardo Rossi, sostenuto da Europa Verde, BBC e Sinistra italiana. Rossi ha illustrato le cose fatte “mentre gli altri – ha detto – propongono cose da fare, a volte cose assurde. Mi dicono che sono il sindaco del no, io dico che non sono il sindaco del si a tutto. Se i progetti non sono idonei per la collettivit√† o se non mi convincono io non li porto avanti. E poi sono fiero di non avere avuto avvisi di garanzia o altri accertamenti giudiziari. Per noi la legalit√† e’ al primo posto. Abbiamo fatto tanto. L’unico rammarico, ad onor del vero, e’ stato quello di non aver raggiunto percentuali buone per la raccolta differenziata. Dobbiamo insistere nel convincere i cittadini a farla, nel rispetto dell’ambiente, favorendo anche il fattore economico”.