SINISTRA ITALIANA – BENE L’ORDINE DEL GIORNO DEL M5S. MA LA MAGGIORANZA CONFERMA I SUOI LIMITI

Il Consiglio Comunale monotematico di Brindisi per la discussione e votazione dell’odg presentato dai Consiglieri Serra e Motolese su “Ipotesi di riconversione della Centrale di Brindisi Sud”

ha messo in evidenza:

Il merito dei Consiglieri proponenti di aver posto all’attenzione collettiva e nella sede massima il tema ormai ineludibile, come riconosciuto da tutto il Consiglio

una posizione sostanzialmente difensiva della maggioranza , a partire dal Sindaco,la quale é ricorsa a vecchie affermazioni per offuscare i limiti oggettivi dell’azione amministrativa in materia in questi quattro anni, pur dichiarando voto favorevole all’odg

un’ articolazione dei gruppi di opposizione che rende inefficace il proprio ruolo istituzionale di garanzia democratica, un’opposizione che però questa volta, salvo FdI, ha dato forza ad un impegno essenziale ampio dell’Istituzione nell’interesse della città di Brindisi.; Il Circolo “L’Agorà della Sinistra “di SI conferma il giudizio sulla puntualità e concreta propositivà dell‘odg dei Consiglieri del M5S Serra e Motolese,

considera significativa l’unanime attestazione in assise comunale della sua opportunità . L’approvazione dell’odg deve costituire il momento di partenza per un’attività istituzionale incisiva che dia sostanza alla promozione di un coinvolgimento attivo ed operativo di tutta la Città, su cui fondare effettive azioni verso i Soggetti istituzionali ed imprenditoriali nazionali e regionali affinché la chiusura della Federico II rappresenti finalmente un nuovo protagonismo efficace nella direzione dello sviluppo sostenibile . Sarà molto difficile proprio per le carenze sino ad ora dimostrate dall’Amministrazione Rossi ma noi ci sentiamo impegnati insieme al M5S ed ai Progressisti di Brindisi perché il percorso individuato dall’odg si concretizzi nell’interesse della nostra città , dei nostri concittadini e del loro Futuro. Il Coordinamento de “L’Agorà della Sinistra “ – Sinistra Italiana Brindisi