SIR – D’Attis (FI): bene epilogo positivo. Grazie al Prefetto. Ora soluzioni definitive

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La vertenza Sir di Brindisi giunge ad un epilogo positivo grazie all’importante opera di coordinamento del prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e alla collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti: Enel, impresa, sindacati e confindustria.

Il passaggio di oggi restituisce un po’ di serenità a tutti, ma non ci allontana dalla responsabilità di trovare una soluzione definitiva non solo per questa vicenda, ma per l’intero complesso industriale di Brindisi. Come ho già avuto modo di dire è certamente importante il lavoro del Comitato per la decarbonizzazione con le diverse proposte di investimento industriale già presentate per Brindisi. Occorre, però, un intervento deciso e determinato del Governo nazionale e di quello regionale. Anche Enel non può essere libera da impegni con il territorio. Di questo sono personalmente convinto e continuerò a seguire l’intero percorso con estrema attenzione”.

