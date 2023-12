SISTEMA “IT-ALERT” – DOMANI SIMULAZIONE DI UN INCIDENTE INDUSTRIALE

Prosegue la sperimentazione di IT-alert da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Il 19 e il 20 cinque regioni italiane saranno interessate da test su due rischi specifici: collasso di una grande diga e incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso.La Puglia sarà interessata dal nuovo test sperimentale martedì 19 dicembre alle ore 12, quando verrà simulato un incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dallo Stabilimento LyondellBasell di Brindisi.Tutti i cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nell’area target riceveranno il seguente messaggio di test: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”