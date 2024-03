Sistema pensionistico della Polizia di Stato. Iniziativa del SAP

Ieri mattina nella sala conferenze della Questura di Brindisi, il SAP Brindisi con i suoi massimi esponenti provinciali ha organizzato un convegno sul sistema pensionistico della Polizia di Stato. Numerosa partecipazione da parte dei Poliziotti della Provincia di Brindisi – grazie al relatore Dr. Viti STASOLLA che ha esposto nei minimi particolari tutta la normativa vigente in merito al sistema pensionistico e con l’occasione questa Segreteria Provinciale, ringrazia il Questore di Brindisi Dr.LIONETTI per il gradito saluto che ha voluto portare all’organizzazione sindacale ed a tutte le donne e gli uomini in divisa . Segreteria provinciale sap Brindisi