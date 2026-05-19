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Sit-in a Bari dei lavoratori de “La Nostra Famiglia” – I Sindacati: “Si applichi il contratto della sanità privata nelle strutture riabilitative accreditate”

Pare abbia sortito effetti positivi l’iniziativa di protesta organizzata a Bari da Cgil, Cisl e Uil e che ha visto la partecipazione ad un vero e proprio sit-in dei lavoratori de “La Nostra Famiglia” delle sedi di Ostuni, Brindisi e Lecce. Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dall’Assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia il quale – sulla base di quanto si apprende da fonte sindacale – avrebbe detto chiaramente che adesso partirà una lettera della Regione Puglia ai datori di lavoro affinché si adeguino a stretto giro a quanto stabilito con la delibera 1490. A rischio, in caso di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori interessati, l’accreditamento con la Regione, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare per la stessa azienda.

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