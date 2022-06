SIT-IN PERMAMENTE A BARI DEI FISIOTERAPISTI

“Come fisioterapisti idonei al Concorso Asl Bari, siamo stanchi di ascoltare o leggere solo parole a cui non seguono fatti concreti.

É di qualche giorno fa la pubblicazione della programmazione assunzionale in materia sanitaria della Regione Puglia che preannuncia lo sblocco di 5817 assunzioni nei prossimi 3 anni, distinte tra le varie figure professionali sanitarie. Quel che appare da subito chiaro é la mancanza assoluta di indicazione sui tempi, numeri e modalità di attuazione, in particolar modo relativamente allo scorrimento della nostra graduatoria (dei Fisioterapisti) che è in scadenza proprio nel 2022. Chiarissima inoltre é l’ intenzione di lasciare agli “idonei di graduatoria” le briciole avanzanti dalla mega abbuffata di stabilizzazioni, briciole che nel nostro caso specifico sono anche ancora poco chiare, nonostante i rimandi fuori luogo alla sentenza n. 1052 del 14 febbraio 2022 in quanto, preme sottolineare, fa riferimento ad una fattispecie nettamente differente da quella riguardante noi idonei fisioterapisti con Asl Bari che ha organizzato il nostro concorso. Quest’ultima cosa ovviamente verrà chiarita nelle sedi opportune dagli organi competenti.

Il nostro sit-in sarà * permanente *, non lasceremo via Gentile 52 finché non ci verrà fatta chiarezza sui tempi, numeri e modalità d’ azione sullo scorrimento della nostra graduatoria, piazzeremo le tende finché non avremo risposte certe.

PUGLIA……CERCASI MERITOCRAZIA!!!”