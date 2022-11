SLA – MIMINO ROMANELLI NON CE L’HA FATTA, MA HA LOTTATO COME UN GUERRIERO…

La SLA (Sclerosi laterale amiotrofica) ha fatto un’altra vittima nella città di Brindisi. Si tratta di Mimino Romanelli che sarà ricordato come un esempio di grande lottatore che ha combattutto fino alla fine per non darla vinta alla malattia con cui ha convissuto un ventennio. Al suo fianco la moglie, i figli e gli amici di sempre che hanno fatto davvero di tutto per non farlo mai sentire solo, anche quando la SLA lo piegava per le sofferenze.

Ai suoi familiari giungano le condoglianze della nostra redazione.