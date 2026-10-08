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“Slow Art” al Castello Alfonsino-Forte a Mare, meno fretta, più attenzione, più emozioni

“Slow Art” al Castello Alfonsino-Forte a Mare, meno fretta, più attenzione, più emozio
Sabato 10 ottobre, alle ore 16.30, il Castello Alfonsino -Forte a Mare di Brindisi sarà protagonista di una speciale esperienza di “Slow Art”: un’occasione per osservare i dettagli, conoscere le storie del luogo e riscoprire il rapporto tra arte, architettura e paesaggio. Un appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale attraverso uno sguardo più lento e attento. Un modo diverso di vivere il Forte a Mare, dedicando tempo all’osservazione e alla meraviglia. Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it

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