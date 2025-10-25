Slow Food Brindisi inaugura la nuova stagione: “Il Risveglio… della Biodiversità” Domani alle ore 12.30 – Cantine Risveglio, Brindisi

Slow Food Brindisi inaugura la nuova stagione: “Il Risveglio… della Biodiversità”

Domenica 26 ottobre, ore 12:30 – Cantine Risveglio, Brindisi

Slow Food Brindisi apre la nuova stagione con “Il Risveglio… della Biodiversità”, un appuntamento dedicato ai sapori autentici, alla valorizzazione del territorio e alla cultura del cibo buono, pulito e giusto.

L’evento si terrà domenica 26 ottobre alle ore 12:30 presso Cantine Risveglio, che con tutto il suo staff accoglierà i partecipanti in un percorso di scoperta e convivialità.

La giornata inizierà con una visita guidata alla cantina, alla bottiglieria e alla bottaia, condotta dal sommelier Angelo Brandi, per proseguire con laboratori del gusto e showcooking insieme a rinomati produttori locali: Caseificio Lanzillotti, Salumificio Santoro, Azienda Agricola Calemone, Pasquale Lillo, Apicoltura del MessApi, Azienda Palanga, Azienda Sole di Argiano, CiokoLab, Infuseria Brindisina, Salento Bevande e altri rappresentanti dei Presìdi Slow Food di Puglia e Basilicata.

Accanto alle degustazioni, spazio anche alla cultura e al turismo sostenibile con l’associazione Brindisi e le Antiche Strade, e ai ritmi della tradizione popolare con i ballerini di pizzica Addù Sciamu Sciamu e il concerto Tra-Dizioni di Daria Falco e Bruno Galeone.

Un’esperienza da vivere con tutti i sensi, per celebrare la biodiversità e la ricchezza del territorio brindisino.

Info e prenotazioni: WhatsApp 351 4590090

🍷 Cantine Risveglio – Brindisi

🕰️ Domenica 26 ottobre, ore 12:30