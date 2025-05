Slow Food Day a San Vito dei Normanni. Domenica il “Mercato della terra”

SLOW FOOD DAY A SAN VITO DEI NORMANNI:

IL MERCATO DELLA TERRA CELEBRA I SAPORI E LE COMUNITÀ DELL’ALTO SALENTO

Domenica 18 maggio, in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni, torna il Mercato della Terra dell’Alto Salento con una giornata speciale: lo SLOW FOOD DAY, appuntamento nazionale che celebra il cibo buono, pulito e giusto e le comunità che lo rendono possibile.

Dalle ore 9.00 alle 13.00, la piazza si animerà con produttori locali, degustazioni e incontri dedicati alla cultura del cibo sostenibile.

Alle ore 10.30 è prevista la presentazione della COMUNITÀ SLOW FOOD TRAVEL TORRE GUACETO, un’iniziativa che vuole raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze agricole e gastronomiche, in linea con i principi del turismo lento e consapevole.

A seguire, alle ore 12.00 un aperitivo in piazza a cura della Locanda di Nonna Mena.

Ad animare il mercato ci saranno i produttori dei PRESIDI SLOW FOOD, espressione autentica delle terre dell’Alto Salento. Oltre alla Locanda di Nonna Mena, saranno presenti: Masseria Foggelle, Masseria Agricola Olère, @Tatamà – Azienda Agricola, Bennardi Azienda Agricola, Azienda Agricola Zaccaria, Cardus, Azienda Agricola Calemone, Caseificio Cavi, Microbirrificio Verso Sud, XFarm, Olio Le Macchie, Pasticceria Emalù, Azienda Agricola Sole di Argiano, Agrobiodiversity, All’Orto d’Oro, Agricola Scarafile, Taberna Libreria e la Comunità del Biscotto Cegliese.

Una giornata perfetta per immergersi nei sapori autentici della Puglia, conoscere i produttori che con passione e rispetto per l’ambiente mantengono vive le tradizioni locali, e scoprire le iniziative sostenibili che animano il nostro territorio seguendo la Chiocciola di Slow Food. L’evento è promosso da Slow Food Alto Salento, in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni e Slow Food Puglia.