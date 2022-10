SNIM 2022 – GRANDE SPAZIO ALLA FORMAZIONE NELLA TERZA GIORNATA DEL SALONE. SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO DI INTESA PER NETWORK DELLE PROFESSIONI E DELLA CULTURA DEL MARE IN PUGLIA.

“Un protocollo davvero importante, legato ad un settore strategico per la crescita della Puglia che coniuga tradizione ed innovazione, che offre opportunità di lavoro altamente specializzate e che sperimenta un modello innovativo delle politiche formative regionali perché inverte la piramide, partendo dall’ascolto diretto dei protagonisti del comparto, mappando fabbisogni e necessità”, così l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo commenta la firma del Protocollo d’intesa per la costituzione di un network delle professioni e della cultura del mare di Puglia, sottoscritto questa mattina a Brindisi presso il villaggio della Formazione “Porto d’OrientAmento” nell’ambito del Salone Nautico di Puglia.

“Il mare – continua Leo – è da sempre l’orizzonte naturale dei pugliesi, le economie legate al mare rappresentano un settore strategico per la crescita e lo sviluppo della nostra regione, fonte primaria di un benessere sostenibile e quindi duraturo. C’è questo spirito alla base del protocollo firmato oggi, c’è l’idea che le professioni legate al mare, dal turismo alla logistica, dalla pesca alla cantieristica, debbano essere definite e specializzate, necessarie e rispettose dell’ecosistema. Il protocollo – spiega l’assessore – inverte la piramide della concezione delle politiche formative: parte, infatti, da una rete di stakeholders che, raccolti in un network formale ma in ogni momento ampliabile, promuove azioni di analisi e studio dei fabbisogni formativi e delle figure professionali chiave del settore della nautica, con l’obiettivo successivo di innovare le politiche formative individuando azioni e misure dedicate alle competenze necessarie al comparto, in stretta sinergia con il sistema produttivo, per poter agevolare l’incrocio tra domanda e offerta del mercato del lavoro legato all’economia del mare”.

Il Protocollo è stato firmato dalla Regione Puglia, dal Distretto Produttivo della Nautica da Diporto, dal Consorzio Nautico di Puglia, dal Salone Nautico di Puglia, dal Politecnico di Bari, dall’Università del Salento, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Brindisi, dalla Lega Navale Italiana, dall’ITS Logistica, dall’ITS Turismo, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, da ARTI, dalla Rete Regionale degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica e dalla Rete Alberghieri di Puglia.

“Intendo ringraziare – ha concluso Leo – la Sezione Formazione del mio Assessorato e il Salone Nautico di Puglia, dalla cui collaborazione è nato questo progetto che va ben oltre l’economia del mare, ma che sperimenta un modello innovativo delle politiche formative regionali che, sono certo, saprà offrire risposte in termini di occupabilità ai pugliesi e ai fabbisogni delle imprese.

Sempre stamane si è svolto un convegno sul tema “Education and Innovation for the Port of the Future”.

L’iniziativa è stata organizzata da ITS Logistica Puglia ed ha visto la partecipazione, oltre che dell’Assessore regionale alla Formazione Sebastiano leo, anche dell’Assessore regionale allo Svbiluppo Economico Alessandro Delli Noci. Sono stati affrontati i temi relativi alle grandi trasformazioni che stanno investendo la portualità in Italia e nei Balcani, con un focus su progetti e buone pratiche messe in campo da porti e operatori privati per far fronte alla duplice sfida della transizione verde e digitale.

Spazio anche alla domanda di competenze e nuove professioni che tali trasformazioni stanno richiedendo agli enti di istruzione superiore con il conseguente adeguamento dell’offerta formativa.

La sessione pomeridiana, invece, è stata dedicata alle nuove opportunità di finanziamento volte a sostenere l’upskilling e reskilling delle competenze nel settore e messe in campo dal Fondo Nuove Competenze, dai fondi interprofessionali, dalla Regione Puglia, ma anche, per la prima volta, dai programmi di cooperazione territoriale europea Grecia Italia e Italia Albania Montenegro. In tale contesto saremmo onorati di un suo intervento, utile a illustrare le prospettive offerte dai nuovi strumenti finanziari disponibili, anche con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domani, sabato 15 ottobre, alle ore 10.00, a cura del Coordinamento regionale AIAS Puglia, dibattito sul tema “La sicurezza dei porti turistici e nei cantieri navali”. Alle ore 10.30, nel Villaggio dello Sport, iniziativa di ACSI Brindisi e ACSI Lecce sul tema “La giusta rotta: tra migrazione, legalità e ambientalismo”.

Alle ore 12.00, a cura delle aree marine protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo, iniziativa sul tema “Aree marine protette, sostenibili e convenienti”.

Alle ore 12.30 “Show cooking” a cura degli Istituti Alberghieri di Puglia. Ai fornelli gli studenti degli Alberghieri di Gallipoli, Santa Cesaria e Nardò. Alle ore 15.00

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, gare di canottaggio, specialità varie, nell’ambito dell’iniziativa “Il palio del porto” patrocinato dal Marina Brindisi Club, presidente avv. Ferruccio Gianluca Palazzo. Si tratta di una competizione tra ASD Brindisi Rowing Club per il Marina di Brindisi contro Lega Navale Italiana sezione di Brindisi, gruppo canottaggio, per la Lega Navale Italiana di Brindisi.

Sponsor dell’iniziativa ATTAL Group.

Durante l’iniziativa verranno raccolti fondi per la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Il Marina di Brindisi Club promuove e divulga la Cultura del mare.

In occasione del 18° Salone Nautico di Puglia, in collaborazione con “Snim” , “Marina di Brindisi” Porto Turistico, “Fiab Brindisi” e “Zero CO2 Bike” sponsor dell’evento, promuove ed incentiva la mobilità sostenibile.

Sabato e Domenica (15 – 16 ottobre) si potrà visitare lo Snim in bicicletta, e si avrà a disposizione un’area riservata per parcheggiare in sicurezza la bici. In più si riceverà in omaggio una borraccia personalizzata.