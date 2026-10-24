Snim 2026 – Campionato Italiano GT30, a Brindisi il gran finale della stagione 2026: in palio i titoli nazionali

Campionato Italiano GT30, a Brindisi il gran finale della stagione 2026: in palio i titoli nazionali

Il 24 e 25 ottobre la tappa conclusiva del Campionato Italiano di motonautica Circuito. In programma anche le gare della Formula Junior Elite, nell’ambito dello SNIM – Salone Nautico di Puglia.

Brindisi, 23 ottobre 2026 — Sarà Brindisi a ospitare il gran finale del Campionato Italiano GT30 2026, la competizione di motonautica della categoria Circuito, per la tappa organizzata da DINAMICA ASD e promossa dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM). Sabato 24 e domenica 25 ottobre, i migliori piloti della stagione si sfideranno nell’ultima tappa del campionato, che decreterà i campioni italiani GT30 al termine di un weekend dedicato alla velocità, alla tecnica e allo spettacolo della motonautica agonistica.

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 24 ottobre, inizio fissato alle ore 12:15, con le prove libere e le prove cronometrate, mentre dalle ore 15:15 avranno inizio le gare. Domenica 25 ottobre sarà invece la giornata decisiva, con le gare che assegneranno i titoli stagionali 2026. Accanto alla categoria GT30 scenderanno in acqua anche i giovani piloti della Formula Junior Elite, il circuito dedicato alla crescita dei nuovi talenti della motonautica italiana.

L’appuntamento sportivo si svolgerà in concomitanza con lo SNIM – Salone Nautico di Puglia, in programma fino al 26 ottobre presso la Marina di Brindisi. La XXII edizione del Salone, con circa 180 espositori e oltre 350 imbarcazioni, offrirà una vetrina di rilievo per il settore nautico e un’occasione per avvicinare il pubblico al mondo della motonautica, consentendo ai visitatori di seguire da vicino le competizioni.

La scelta di Brindisi come sede dell’ultima prova del Campionato Italiano GT30 conferma il ruolo della Puglia nel panorama della motonautica nazionale e valorizza il legame tra sport, territorio e cultura del mare. La manifestazione è organizzata da DINAMICA ASD, realtà sportiva del Salento, con il sostegno della Regione Puglia.

«La Puglia si conferma terra di grande motonautica. Ospitare la tappa che chiude il Campionato Italiano GT30 è un riconoscimento importante per il nostro territorio, frutto del lavoro di comitati organizzatori capaci come DINAMICA ASD. Vedere in gara, nello stesso weekend, anche i giovani piloti della Formula Junior Elite conferma quanto questa disciplina stia crescendo in Puglia, a tutti i livelli», dichiara l’avvocata Milena Maggio, delegata regionale della Federazione Italiana Motonautica per la Puglia.

Il weekend del 24 e 25 ottobre si prepara così a riunire a Brindisi agonismo, giovani promesse e appassionati del mare, con l’assegnazione dei titoli italiani GT30 a chiudere ufficialmente la stagione 2026 del campionato.