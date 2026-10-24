Snim 2026 – Contessa (Ance). “Nautica e costruzioni, un’alleanza per attrarre investimenti e creare sviluppo”

Anche quest’anno ANCE Brindisi ha voluto sostenere convintamente la ventiduesima edizione dello SNIM, riconoscendone il valore per la promozione della città e per la crescita dell’economia del mare. Lo dichiara Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi. Lo SNIM è diventato molto più di una fiera espositiva: è un luogo di scambio culturale e, soprattutto, commerciale, dove si incontrano imprese, competenze e opportunità di investimento. È bello vedere il Marina di Brindisi pullulare di imbarcazioni da diporto di diverse dimensioni: un’immagine che restituisce la vocazione marittima della nostra città e le sue potenzialità di sviluppo. Al presidente Meo va il nostro riconoscimento per aver fatto crescere negli anni un evento capace di far conoscere Brindisi e il suo mare, avvicinando aziende produttrici di imbarcazioni che possono trovare qui le condizioni per investire, insediarsi e generare occupazione. Il valore dello SNIM si misura anche nella capacità di trasformare un’occasione espositiva in relazioni commerciali e prospettive concrete di crescita. Per Contessa, nautica e costruzioni possono integrarsi e crescere insieme. Infrastrutture portuali, servizi per il diporto, spazi produttivi e riqualificazione delle aree costiere sono ambiti nei quali i due comparti possono generare benefici reciproci e nuove opportunità per le imprese locali. Brindisi ha il mare, le competenze e una posizione strategica. Serve un vero e proprio piano industriale per la nautica, che metta a sistema aree, infrastrutture, servizi e formazione, con procedure chiare e tempi certi per chi vuole investire. Il successo dello SNIM ci indica una strada: facciamolo crescere per fare in modo che chi arriva a Brindisi per esporre scelga di restare per investire e viverci.



