SNIM 2026 – Il messaggio invitato dal Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani

MESSAGGIO DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DEGLI AFFARI

ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ON. ANTONIO TAJANI, IN

OCCASIONE DELLA XXII EDIZIONE DELLO SNIM – SALONE NAUTICO DI PUGLIA



Ringrazio il Presidente del Salone Nautico di Puglia – SNIM, Giuseppe Meo per l’invito,

e saluto gli imprenditori e tutti i partecipanti a questo appuntamento dedicato a una

grande eccellenza del saper fare italiano.

Il mare è parte della nostra identità ed è una straordinaria risorsa economica, cruciale

per il nostro export. Per questo siamo in prima linea per tutelare la libertà e la

sicurezza della navigazione, dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso, dove siamo

impegnati con la missione ASPIDES che abbiamo chiesto a Bruxelles di rafforzare.

La nautica è uno dei fiori all’occhiello del nostro sistema produttivo. Un settore che

unisce tradizione e innovazione con una fortissima vocazione internazionale.

I numeri raccontano la forza di questa industria. Nel 2025 il fatturato della nautica

italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, in crescita dell’1,4%. L’export della

cantieristica ha toccato il record di 4,4 miliardi. Siamo leader mondiali nei superyacht,

con il 52% degli ordini globali. Dietro questi risultati ci sono imprese, competenze e

un saper fare riconosciuto nel mondo.

La Puglia e il Mezzogiorno possono dare un contributo sempre più importante. Per

questo il Governo ha scelto di puntare sul Sud come grande piattaforma produttiva e

logistica al centro di un Mediterraneo che vogliamo rendere sempre di più un’area di

pace, dialogo e crescita.

La ZES Unica è uno strumento fondamentale di questa strategia. Semplificazioni,

tempi certi e incentivi per rendere più conveniente investire e produrre nel Sud.

Il sostegno all’industria nautica è una delle priorità della diplomazia della crescita,

che ho messo al centro del mio mandato per sostenere l’export,

l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti.

Puntiamo con decisione alla diversificazione dei mercati. Con il nuovo Piano per

l’Export abbiamo orientato le priorità verso i mercati a più alto potenziale, dall’Asia

all’Africa, dal Golfo all’America Latina, senza tralasciare Europa e Stati Uniti. A

Bruxelles sosteniamo con convinzione gli accordi di libero scambio con Mercosur,

India, Australia e Messico.

Siamo in prima linea anche nei grandi progetti di connessione come il corridoio IMEC,

che collegherà l’Europa all’India, al Golfo e all’Asia. Il sistema portuale dell’Adriatico

avrà un ruolo da protagonista.

I dati ci dicono che la rotta è giusta. Nel 2025 il nostro export ha raggiunto la cifra

record di 643 miliardi di euro, con una crescita del 3,3%. Nei primi otto mesi del 2026

l’export è cresciuto del 5%.

Ma non basta, vogliamo fare di più. Il mio obiettivo è raggiungere i 700 miliardi di

export entro il 2027 e la nautica e le imprese del Mezzogiorno possono dare un

contributo fondamentale.

Vogliamo che sempre più imbarcazioni italiane conquistino i mercati internazionali,

portando nel mondo tecnologia, innovazione e il talento dei nostri imprenditori, a

cui dico: il Governo c’è ed al vostro fianco. Buon lavoro!

Antonio Tajani