SNIM 2026 – “La felicità davanti al mare è un’idea semplice”

Brindisi 24 Ottobre 2026

Sala Convegni N° 2-SNIM-ore 9.45 12.00-

“La felicità davanti al mare è un’idea semplice”

“Brindisi Mare di Tutti: Carta della Felicità del Mare a due anni da Solfagnano”

Ispirato alla celebre intuizione dello scrittore Jean-Claude Izzo (“Di fronte al mare la felicità è

un’idea semplice”), il convegno nasce per riflettere sul legame viscerale, culturale, psicologico ed

economico che unisce la comunità di Brindisi all’orizzonte marittimo.

Il mare, per essere vera fonte di benessere e felicità, deve essere di tutti e per tutti, abbattendo ogni

barriera fisica, culturale e sociale.

Il convegno assume come faro concettuale la Carta di Solfagnano (siglata in occasione del G7

Inclusione e Disabilità del 2024 proprio il 16 Ottobre), promuovendo il principio fondamentale

dell’autonomia, dell’accessibilità universale e della piena partecipazione delle persone con disabilità

alle risorse della comunità, compresi il mare, lo sport acquatico, l’educazione e il lavoro.

L’evento intreccia la cultura tecnica dell’I.T.E.T. “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi”, la poesia

del territorio, l’impegno del Terzo Settore e la memoria storica della città di Brindisi, in un ideale

ponte tra il passato (gli 80 anni del Carnaro e l’eredità del Collegio Navale Niccolò Tommaseo) e

un futuro inclusivo.

Interverranno

o Prof.ssa Lucia Portolano – Dirigente Scolastico dell’I.T.E.T. “Carnaro – Marconi –

Flacco – Belluzzi” di Brindisi.

o Dott. Giuseppe Marchionna- Sindaco della Città di Brindisi

o Dott. Giuseppe Meo-Presidente SNIM

o Dott. Giuseppe Danese-Presidente Confindustria Brindisi

o Dott.ssa Giuseppina Scarano – Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità del

Comune di Brindisi.

o Dott.ssa Livia Antonucci-Assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi

o Contrammiraglio Luigi Amitrano-Comandante della Capitaneria di porto di

Brindisi

Modera la dott.ssa Roberta Minervini-coordinatrice O.N.T.M. per il Comune di Brindisi.