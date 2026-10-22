SNIM 2026 – Zoppas (Ice), ‘Nautica tra le componenti positive del Made in Italy nel mondo’

Zoppas (Ice), ‘nautica tra le componenti positive del Made in Italy nel mondo’

‘Dare alle realtà del Sud l’opportunità di entrare in contatto con operatori esteri’

“La nautica è una delle componenti positive del Made in Italy nel mondo. Dobbiamo continuare ad appoggiare iniziative come il Salone di Brindisi e lavorare come sistema per ampliare le opportunità sui mercati internazionali”. Lo ha dichiarato il presidente di Ice (l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Matteo Zoppas, intervenendo in collegamento alla cerimonia inaugurale dello Snim Salone Nautico di Puglia in corso a Brindisi da oggi fino al 26 ottobre. “È importante – ha spiegato – sostenere il Salone Nautico di Puglia per permettere alle piccole e medie imprese di esporre i propri prodotti e rafforzare la loro presenza internazionale. Dobbiamo dare alle realtà del Sud Italia l’opportunità di entrare in contatto con operatori esteri”.

“Anche quest’anno contribuiamo con l’incoming di operatori internazionali, come già fatto nella scorsa edizione. Intendiamo – ha aggiunto Zoppas – continuare a sostenere la crescita di una manifestazione importante per il territorio pugliese e per l’indotto che può generare”. Il presidente di Ice ha richiamato “la leadership italiana nei superyacht, con circa la metà degli ordini mondiali”, sottolineando “il valore dell’intera filiera, dalla costruzione delle imbarcazioni alla componentistica, ambiti nei quali le imprese italiane esprimono una forte competitività internazionale”.