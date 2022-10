SNIM, D’ATTIS (FI): “SALONE NAUTICO DI BRINDISI E’ECCELLENZA PUGLIESE E NAZIONALE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della diciottesima edizione del Salone Nautico di Puglia.

“Il salone nautico di Brindisi giunge alla diciottesima edizione ed è una grande risultato, proiettando l’evento sul palcoscenico nazionale. Il governo che verrà, ne sono certo, guarderà con molta attenzione alla risorsa ‘mare’ e lo Snim ha tutte le carte in regola per essere inserito nella rete dei saloni più importanti in Italia. È un’eccellenza pugliese ed è anche un ulteriore tassello per comporre la strategia generale per lo sviluppo di Brindisi. Un rilancio che affonda le radici nel potenziamento dell’infrastruttura portuale e negli investimenti futuri per la cantieristica e la nautica da diporto. Il mio impegno su questo fronte proseguirà e sono pronto a sostenere la rilevanza nazionale dello Snim e gli altri interventi cruciali per il futuro assieme alle istituzioni territoriali”.