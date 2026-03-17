Snim – D’Attis (Fi): “Si lavora tutti insieme affinché diventi campionaria dell’economia del mare”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il Salone Nautico di Puglia come patrimonio comune: è questo l’obiettivo del Comitato, promosso dal presidente dello Snim, Giuseppe Meo, che si è tenuto oggi e al quale ho partecipato con estremo piacere perché si tratta di disegnare, tutti insieme, un percorso di slancio di questa importantissima realtà. Il tavolo è presieduto dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e composto dal sottoscritto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi, dal Comune di Brindisi, da diversi rappresentanti istituzionali e, naturalmente, dal presidente Meo. Ora che lo Snim è una delle più importanti manifestazioni del settore in Italia, abbiamo le carte per proiettarlo verso traguardi ancora più ambiziosi e ognuno di noi deve dare il suo contributo affinché diventi una campionaria dell’Economia del Mare. Perché è proprio sulla Blue Economy che territori come Brindisi (e, più in generale, la Puglia) possono costruire modelli di sviluppo alternativi. Sul punto, il governo ha già dimostrato il suo sostegno con i Ministeri degli Affari Esteri (in particolare con l’Istituto Commercio Estero), del Mare, dell’Ambiente, dei Trasporti, dello Sport, del Turismo e dell’Istruzione: tutti hanno garantito il necessario supporto per questo progetto. Perciò, lavoriamo con determinazione in vista della 22esima edizione dello Snim e di quelle che verranno”.