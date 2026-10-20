SNIM – La sostenibilità incontra il futuro della Blue Economy

Torna la Giornata della Sostenibilità, giunta alla sua seconda edizione, a cura di SNIM e DiTNE. Un appuntamento dedicato al ruolo strategico dell’idrogeno e delle fonti rinnovabili nei processi di decarbonizzazione della Blue Economy.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle imprese per approfondire le opportunità offerte dalla transizione energetica al settore marittimo e nautico.Un’occasione di confronto sulle tecnologie, sulle prospettive di sviluppo e sulle sfide che accompagnano la costruzione di un’economia del mare sempre più sostenibile.

Il programma

Saluti istituzionali Giuseppe Meo – Presidente SNIM – Arturo De Risi – Presidente DiTNE

Intervengono Giuseppe Marchionna – Sindaco di Brindisi Francesco Corvace – Regione Puglia Francesco Di Leverano – ADSPMAM Giulia Monteleone – ENEA Andrea Pietra – Isotta Fraschini Motori Marco Cappeddu – Confindustria Nautica Massimo Labruna – AS Labruna

Giovedì 22 ottobre | Ore 15:00 In occasione dello SNIM, a Brindisi.