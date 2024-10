Snim Puglia nello stand dei VV.F. anche l’A.N.VV.F. sez. di Brindisi

Concluso il XX Salone Nautico di Puglia a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024 allestito negli spazi del porto turistico Marina di Brindisi, sito di fronte al bel Castello Alfonsino. Lo Snim di quest’anno, ha dato lustro a tutta la nautica da diporto con la presenza di tantissimi espositori di alto livello, dato che ha ospitato 150 espositori e oltre 300 imbarcazioni, disposte su una superficie espositiva di 20.000 metri quadri. Nel suo interno sono stati organizzati spettacoli rivolti al pubblico sia a terra che in acqua, con una grande affluenza di visitatori giunti da tutta la Puglia e da fuori regione. Tra i vari stand dedicati al mare, non poteva mancare quello dei Vigili del Fuoco con il suo distaccamento porto del Comando Provinciale di Brindisi, con i suoi specialisti del soccorso acquatico e il nucleo Sommozzatori, dove è stata esposta parte dell’attrezzatura subacquea per recupero e salvataggio di persone o oggetti in profondità. Nello stand c’è stata anche la presenza costante dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Brindisi con i soci Antonio Zacheo, Maurizio Saponaro e Domenico De Francesco, che hanno coadiuvato il personale in servizio, nel proprio spazio espositivo dando spiegazioni ai visitatori con l’ausilio di video multimediali e regalando riviste dei VV.F. soprattutto ai bambini e ragazzi attratti dai loro super eroi.