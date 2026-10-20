SNIM Salone Nautico di Puglia 2026, a Brindisi la nautica del Mezzogiorno a confronto su imprese, formazione e portualità

Da giovedì fino al 26 ottobre al Marina di Brindisi la 22ª edizione del Salone Nautico di Puglia, patrocinato da Confindustria Nautica: 180 espositori e oltre 300 imbarcazioni tra 20.000 metri quadrati di piazzali espositivi e le banchine del porto turistico;

Il 23 ottobre il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno, con il coinvolgimento delle aziende di Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia;

Mercati esteri, formazione e infrastrutture al centro del programma: incontri con buyer internazionali e Forum delle Professioni del Mare.

Brindisi, 20 ottobre 2026 – Tutto pronto per la 22ª edizione dello SNIM, che torna dal 22 al 26 ottobre al Marina di Brindisi con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno.

Il Salone Nautico di Puglia, patrocinato da Confindustria Nautica, si svilupperà tra 20.000 metri quadrati di piazzali espositivi e le banchine del porto turistico. Cinque giorni di esposizioni, incontri e confronto tra imprese e istituzioni su alcune questioni decisive per la crescita della nautica del Sud: lo sviluppo della portualità turistica, l’accesso ai mercati esteri delle imprese nautiche del Mezzogiorno e la formazione di personale qualificato.

Secondo il XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare 2026 del Centro Studi Tagliacarne, le regioni dell’Italia meridionale generano il 34,2% del valore aggiunto e concentrano il 39,9% dell’occupazione dell’economia del mare nazionale. Nel sistema produttivo del Sud, la nautica può contribuire ad attrarre investimenti, qualificare l’offerta turistica e aprire percorsi professionali per i giovani.

La principale novità di quest’anno sarà il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno, in programma venerdì 23 ottobre. Aziende di Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia si confronteranno sulle esigenze di una filiera che comprende cantieristica, artigianato, progettazione, refitting e servizi, per rafforzare la collaborazione e la competitività sui mercati. Nella stessa giornata, il Forum delle Professioni del Mare metterà a confronto imprese, scuole e istituzioni formative sulle competenze richieste dal settore, con la prevista firma del Patto per i Giovani della Nautica Brindisina.

Per tutta la durata dello SNIM, il Villaggio della Formazione ospiterà laboratori di impiantistica e vetroresina, dimostrazioni di robotica e attività per gli studenti. Il 22 e 23 ottobre, oltre 80 ragazzi parteciperanno inoltre all’hackathon “Dal Mare alle Opportunità”, nell’ambito del progetto RETE promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

L’internazionalizzazione sarà sostenuta dagli incontri con buyer e operatori esteri con il supporto di ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Camera di Commercio Brindisi-Taranto. Il 23 ottobre sono previste sessioni di matchmaking in presenza e online attraverso la rete Enterprise Europe Network, con il contributo di CETMA, ENEA e Unioncamere Puglia, per favorire nuove relazioni commerciali e tecnologiche.

Il programma comprenderà una giornata inaugurale dedicata alla sostenibilità, tra idrogeno, rinnovabili e decarbonizzazione, e, sabato 24 ottobre, una tavola rotonda sul contributo della nautica allo sviluppo dei territori, con gli interventi di Marco Valle, amministratore delegato di Azimut|Benetti, Barbara Amerio, amministratrice delegata di Amer Yachts e Rosario Alcaro, amministratore delegato di Aschenez Group. L’iniziativa sarà moderata dal giornalista esperto del comparto nautico, Maurizio Bulleri.

Vela, canoa, canottaggio e pesca sportiva animeranno il Villaggio dello Sport, realizzato di concerto con la Regione Puglia. La Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi proporrà dimostrazioni a terra, prove in acqua e uscite in barca e canoa, su prenotazione e previa valutazione degli istruttori. Al programma parteciperanno anche il Circolo della Vela di Brindisi, il Centro Sportivo Italiano, la FIPSAS e le associazioni del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione, con prove di vela sulle Hansa 303 e regate di flotta organizzate dalla Lega Navale in collaborazione con GV3, oltre ad attività di canottaggio indoor con gli atleti Special Olympics. Previste anche dimostrazioni di pesca sportiva e kayak fishing, per avvicinare il pubblico alle discipline del mare e promuovere accessibilità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.

«Lo SNIM vuole proporsi come occasione di incontro con il pubblico e di sinergia tra gli operatori del settore della nautica del Mezzogiorno. Per far crescere la nautica del Sud servono porti efficienti, personale qualificato e accesso ai mercati internazionali. Con il primo Forum delle Imprese Nautiche del Mezzogiorno portiamo queste priorità al centro del confronto tra aziende e istituzioni. Vogliamo che da Brindisi nascano collaborazioni e investimenti capaci di trasformare il potenziale del mare in lavoro e sviluppo per i territori», dichiara Giuseppe Meo, presidente dello SNIM.

«Confindustria Nautica è impegnata nel consolidamento di un sistema nazionale di eventi nautici territoriali coordinati e qualificati, in grado di valorizzare le specificità locali all’interno di una strategia condivisa. In questa prospettiva si inserisce il patrocinio allo SNIM – Salone Nautico di Puglia, che valorizza le competenze e le realtà produttive della nautica del Mezzogiorno. Come già sottolineato al 66° Salone Nautico Internazionale a Genova, appuntamento di riferimento nazionale e internazionale, fare rete tra le manifestazioni territoriali rappresenta un volano strategico per la diffusione della cultura del mare e contribuisce alla crescita dell’intera filiera nautica nazionale”, afferma Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.

Tra i cantieri e i brand presenti le eccellenze della nautica del Mezzogiorno e nazionale.

Lo SNIM è sostenuto da Regione Puglia, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il patrocinio di Confindustria Nautica, Lega Navale Italiana, Progetto RETE promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Agenzia ICE. Saranno presenti con propri spazi Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco.