Soavegel gold sponsor della Valtur Brindisi

CONFERMA DELLO STORICO PARTNER BIANCOAZZURRO.

‘Il capitano’ dei nostri partner: Soavegel continua a credere e investire nella pallacanestro brindisina e, anche per la stagione sportiva 2025/26, sarà Gold Sponsor biancoazzurro.

Un vero legame di cuore e di valori in comune che anno dopo anno ha consacrato una partnership virtuosa e duratura nel tempo. Anche per questa stagione sportiva alle porte, il brand Soavegel sarà presente sul retro della maglia gara ufficiale biancoazzurra.

Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food.

Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo, ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.