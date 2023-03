SOAVEGEL MATCH SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI VS TREVISO

SOAVEGEL MATCH SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI VS NUTRIBULLET TREVISO

MATCH IN PROGRAMMA DOMENICA 26 MARZO AL PALAPENTASSUGLIA ALLE ORE 18:30.

Soavegel sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e Nutribullet Treviso, in programma domenica 26 marzo al PalaPentassuglia alle ore 18:30.

L’importante match, valido per la ventitreesima giornata di Legabasket Serie A, sarà caratterizzato interamente dal marchio del Gold Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 17:00, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, sarà l’occasione speciale per la consegna a donne e bambini delle uova di Pasqua personalizzate, come da diversi anni da consuetudine, dal partner Soavegel.

Happy Casa Brindisi & Soavegel mettono in palio n. 2 biglietti: per vincerli basterà seguire @Soavegel su Facebook, caricare una foto sul proprio profilo del momento aperitivo con i prodotti Soavegel e aggiungere il tag #WINNBBWITHSOAVEGEL taggando @Soavegel. Per partecipare all’estrazione è necessario avere il profilo aperto e scrivere nel post: “Partecipo e autorizzo”. Le foto più appetitose saranno condivise sul profilo di Soavegel. Vincerà la foto che avrà ottenuto più “Mi Piace” a venerdì 24/03 entro le ore 10:30.

Si ricorda che nella mattinata di domenica 26 marzo Happy Casa Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizzerà la dodicesima edizione della “Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio. Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 al PalaPentassuglia sarà presente un’autoemoteca gestita dallo staff medico; tutti coloro che effettueranno una donazione di sangue riceveranno un uovo di Pasqua Soavegel.

Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food. Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

La partita sarà visibile in diretta dalle ore 18:30 su Eleven Sports e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita al New Basket Store e su Vivaticket a partire da €24.

Happy Casa Brindisi & Soavegel insieme per una domenica di grande basket!