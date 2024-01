Soccorsa una anziana in via Pastrengo. Aveva perso i sensi ed era sola in casa

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Pastrengo, nel rione Santa Chiara di Brindisi, per prestare soccorso ad una anziana che non rispondeva alle telefonate dei suoi familiari. Si sono introdotti nell’appartamento da una finestra e quando sono entrati hanno trovato la donna stesa sul letto priva di sensi. E’ intervenuto il personale del 118 che l’ha soccorsa e trasportata in ospedale. I parenti dell’anziana (89enne) non riuscivano a contattarla da ieri sera e quindi hanno lanciato l’allarme.