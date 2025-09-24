Facebook Instagram
Soccorsi in mare tre pescatori dopo l’affondamento della loro imbarcazione

Tre persone sono state tratte in salvo ieri sera da persona della Guardia Costiera e dai Vigili del fuoco. Una imbarcazione da pesca, infatti, è andata sbattere contro un tratto di scogliera, nei pressi dello stabilimento balneare di Granchio Rosso. Una volta raccolto il segnale di soccorso, i tre pescatori sono stati fatti salire su un gommone dei vigili del fuoco e portati in salvo. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dall’oscurità e dalla presenza di scogli affioranti dal mare.

Adesso si procederà con il tentativo di recupero dell’imbarcazione, anche allo scopo di evitare la dispersione in mare di carburante.

