SOCCORSO A FAVORE DEL COMANDANTE DELLA NAVE MERCANTILE “ALTIUS” NELLA RADA DI BRINDISI

Alle ore 04.45 di oggi 6 Novembre 2022 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi veniva allertata dal comando di bordo della nave mercantile tipo General Cargo denominata “ALTIUS”, che si trovava in sosta nella rada di Brindisi, circa la necessità di sbarcare il proprio Comandante, colto da problemi cardiaci.

La macchina dei soccorsi veniva immediatamente attivata dal personale di turno in Sala Operativa che comunicava alla nave “ALTIUS” di dirigere verso l’avamporto del porto di Brindisi e provvedeva ad inviare, in assistenza alla nave, la dipendente motovedetta CP 825, il cui equipaggio procedeva al trasbordo in sicurezza del marittimo.

Le operazioni di trasbordo si concludevano alle ore 07.20 circa, quindi la M/V CP 825 dirigeva immediatamente presso la banchina antistante la Capitaneria di Porto di Brindisi dove ormeggiava e procedeva all’immediato sbarco del marittimo, un uomo di 66 anni di nazionalità turca che manifestava insufficienza respiratoria.

L’uomo veniva preso in cura dal personale medico del 118 giunto in banchina e successivamente trasportato presso il locale Ospedale Perrino per i dovuti accertamenti sanitari.